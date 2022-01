Lea Un Nuovo Giorno: trama, cast, puntate e quando inizia la nuova fiction di Rai 1 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sta per arrivare e sta per debuttare su Rai 1, subito dopo il Festival di Sanremo 2022, una nuova fiction, che già si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando di Lea Un Nuovo Giorno, che vede protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti e che sbarcherà su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 8 febbraio 2022. Lea Un Nuovo Giorno: trama e anticipazioni puntate Dopo Doc nelle tue Mani, anche Lea Un Nuovo Giorno è un medical drama ed è incentrato su un tema molto delicato: il lutto perinatale. La protagonista è Lea castelli, un’infermiera pediatrica che dopo il divorzio da Marco, suo marito, torna a vivere a Ferrara. La loro separazione è avvenuta dopo la perdita del figlio, morto all’ottavo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sta per arrivare e sta per debuttare su Rai 1, subito dopo il Festival di Sanremo 2022, una, che già si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando di Lea Un, che vede protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti e che sbarcherà su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 8 febbraio 2022. Lea Une anticipazioniDopo Doc nelle tue Mani, anche Lea Unè un medical drama ed è incentrato su un tema molto delicato: il lutto perinatale. La protagonista è Leaelli, un’infermiera pediatrica che dopo il divorzio da Marco, suo marito, torna a vivere a Ferrara. La loro separazione è avvenuta dopo la perdita del figlio, morto all’ottavo ...

