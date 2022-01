“Le spifferano tutto” | Miriana Trevisan è nella bufera | hanno scoperto tutto

Camilla_Curt : RT @turututiti: MIRIANA che dice che stasera ci sarà Biagio ahahahahaha ma quale sensitiva questa purtroppo gli spifferano tutto #gfvip #so… - Carme69_B : RT @turututiti: MIRIANA che dice che stasera ci sarà Biagio ahahahahaha ma quale sensitiva questa purtroppo gli spifferano tutto #gfvip #so… - larabettini1974 : RT @turututiti: MIRIANA che dice che stasera ci sarà Biagio ahahahahaha ma quale sensitiva questa purtroppo gli spifferano tutto #gfvip #so… - angelicaatondin : RT @turututiti: MIRIANA che dice che stasera ci sarà Biagio ahahahahaha ma quale sensitiva questa purtroppo gli spifferano tutto #gfvip #so… - Patrizi22162899 : RT @turututiti: MIRIANA che dice che stasera ci sarà Biagio ahahahahaha ma quale sensitiva questa purtroppo gli spifferano tutto #gfvip #so… -

Ultime Notizie dalla rete : spifferano tutto

Specialmag.it

Brutte notizie per i fan di Love is in the air . Stando a quantoi media turchi gli attori della fiction Mediaset - Kerem Bursin e Hande Ercel - non ...del padre ha girato praticamente...E se in ballo ci sono anche volti che il reality show lo conoscono bene, altri erano del... sempre l'influencer, ha condiviso dei messaggi privati ricevuti da alcune talpe del web che...Brutte notizie per i fan di Love is in the air. Stando a quanto spifferano i media turchi gli attori della fiction Mediaset – Kerem Bursin e Hande Ercel – non starebbero più insieme. A quanto pare i d ...