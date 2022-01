Le spie cinesi si erano infiltrate nell’associazione benefica del principe Filippo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Agenti appartenenti all’intelligence cinese hanno provato ad infiltrarsi nelle associazioni del. Leavevano intenzione di raggiungere il duca di Edimburgo per raggiungere, in seguito, i gradini più alti del potere britannico. Secondo le indiscrezioni riportate dal The Sun, tali agenti hanno collaborato con l’ente di beneficenza per incontrare il Duca di Edimburgo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Nel 2015, #XiJinping era invitato a #BuckinghamPalace e i capitali cinesi arri… - ValeMameli : @LupodiBrughiera @cris_cersei A proposito di spie ... un bel video d'archivio dell'era delle mascherine cinesi. - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Nel 2015, #XiJinping era invitato a #BuckinghamPalace e i capitali cinesi arri… - jacopo_1949 : P.S il decoupling è molto più questa cosa qua che chiudere la fabbricchetta di Apple a Shenzen perché bisogna rifar… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Nel 2015, #XiJinping era invitato a #BuckinghamPalace e i capitali cinesi arri… -

Ultime Notizie dalla rete : spie cinesi

Velvet Gossip

