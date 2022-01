Le sigarette rappresentano il 40% dei rifiuti del Mediterraneo | in Italia 14 miliardi di cicche finiscono nell' ambiente

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In, sono 14i mozziconi di sigaretta che, ogni anno, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge: 5 milioni di mozziconi solo sotto gli ombrelloni.

...il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine. Nel mondo ogni anno vengono fumate seimila miliardi die 4.500 ... In Italia, sono 14 miliardi i mozziconi di sigaretta che finiscono nell'ambiente, ogni anno, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge: 5 milioni di mozziconi solo sotto gli ombrelloni ... Secondo la Keep Sweden Tidy Foundation, ogni anno nelle strade della linda Svezia vengono gettati oltre un miliardo di mozziconi di sigarette che rappresentano il 62% di tutti i rifiuti stradali.