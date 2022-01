Lavoro, 6 Pmi su 10 hanno programmato assunzioni. Ma mancano i profili richiesti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel 2021, 6 imprese su 10 dell’industria e dei servizi hanno programmato assunzioni (a fronte del 58,8% del 2019); 4,6 milioni le entrate previste (+0,5% rispetto a prima della pandemia); crescono in tutti i settori e sono sempre di più difficile reperimento le ricerche di personale specializzato, mentre diminuiscono le richieste per le professioni impiegatizie e la domanda di diplomati e qualificati; la difficoltà di reperimento è in aumento per quasi tutti i profili professionali. E’ lo scenario delineato dal Bollettino annuale 2021 del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che mostra chiaramente come i driver principali delle trasformazioni in atto siano le competenze digitali (il 71% delle imprese ha investito in trasformazione digitale nel 2021) e la transizione verso un’economia più ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel 2021, 6 imprese su 10 dell’industria e dei servizi(a fronte del 58,8% del 2019); 4,6 milioni le entrate previste (+0,5% rispetto a prima della pandemia); crescono in tutti i settori e sono sempre di più difficile reperimento le ricerche di personale specializzato, mentre diminuiscono le richieste per le professioni impiegatizie e la domanda di diplomati e qualificati; la difficoltà di reperimento è in aumento per quasi tutti iprofessionali. E’ lo scenario delineato dal Bollettino annuale 2021 del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che mostra chiaramente come i driver principali delle trasformazioni in atto siano le competenze digitali (il 71% delle imprese ha investito in trasformazione digitale nel 2021) e la transizione verso un’economia più ...

Advertising

PMI_it : Congruità Occupazionale Appalti: online applicativo INPS MoCOA: Verifica di conformità per il lavoro negli appalti:… - Edenred_Italia : Abbiamo chiesto ad Alessandro Melocchi, consulente del lavoro, quali sono i vantaggi dei buoni pasto per le grandi… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Investimenti su digitale e green: 2,5 miliardi per startup e pmi innovative -… - UniRomaTre : RT @AGICTechnology: #Microsoft lancia #TeamsEssential, versione di #Teams per #Pmi ? #HybridWork sempre più diffuso, necessità di comunica… - Chef_Artista : RT @AGICTechnology: #Microsoft lancia #TeamsEssential, versione di #Teams per #Pmi ? #HybridWork sempre più diffuso, necessità di comunica… -