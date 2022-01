Laura Dern e Benedict Cumberbatch saranno i protagonisti di Morning, il nuovo film di Justin Kurzel (Di lunedì 31 gennaio 2022) Morning, il nuovo film di Justin Kurzel ambientato in un futuro in cui gli umani non dormono più grazie ad una pillola, avrà come protagonisti Laura Dern e Benedict Cumberbatch. Laura Dern, Noah Jupe e Benedict Cumberbatch saranno i protagonisti di Morning, il nuovo film di Justin Kurzel. La sceneggiatura della pellicola, scritta da Sam Steiner, sarà adattata dalla SunnyMarch di Cumberbatch e Adam Ackland, la cui responsabile, Leah Clarke, ricorpirà anche il ruolo di produttrice. Ackland, a proposito del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022), ildiambientato in un futuro in cui gli umani non dormono più grazie ad una pillola, avrà come, Noah Jupe edi, ildi. La sceneggiatura della pellicola, scritta da Sam Steiner, sarà adattata dalla SunnyMarch die Adam Ackland, la cui responsabile, Leah Clarke, ricorpirà anche il ruolo di produttrice. Ackland, a proposito del ...

Advertising

iammmartina_ : Benedict e Laura dern insieme amiamo vederlo - Il_Nerdastro : @Ecate31 No, sceneggiatura originale. Sì, penso che Benedict parteciperà solo con flashback o simili. La 'classica'… - kcareninaa : ok marito morto (??) ma potenzialmente presente attraverso flashback e comunque la trama sembra interessante, poi laura dern!!! - kcareninaa : benedict marito di laura dern in uno sci-fi??????? - xhassanv : @vincentlao18 1. Patricia Arquette 2. Emma Stone 3. Laura Dern 4. Carrie Coon 5. Rene Russo -