Laudisa: ” La Juve vuole koulibaly, Kalidou ha fatto una confidenza. Il PSG su Fabian Ruiz” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus vuole koulibaly e il PSG pensa a Fabian Ruiz, Carlo Laudisa parla del calciomercato del Napoli. L’esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha parlato del futuro di koulibaly. il giornalista ai microfoni di Radio Gol parla anche del prossimo calciomercato del Napoli: “Il futuro di Kalidou koulibaly? Il calciatore potrebbe entrare in un giro di mercato. Se la Juventus cedesse De Ligt, la Vecchia Signora penserebbe al senegalese“. “Il calciatore avrebbe però confidato a chi lo conosce bene di essere molto legato al Napoli e ritengo difficile possa approdare in un altro club italiano come la Juventus”, ha spiegato Carlo Laudisa. Su ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lantuse il PSG pensa a, Carloparla del calciomercato del Napoli. L’esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, Carloha parlato del futuro di. il giornalista ai microfoni di Radio Gol parla anche del prossimo calciomercato del Napoli: “Il futuro di? Il calciatore potrebbe entrare in un giro di mercato. Se lantus cedesse De Ligt, la Vecchia Signora penserebbe al senegalese“. “Il calciatore avrebbe però confidato a chi lo conosce bene di essere molto legato al Napoli e ritengo difficile possa approdare in un altro club italiano come lantus”, ha spiegato Carlo. Su ...

