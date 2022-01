Latina, ucciso da una coltellata al petto a New York: la morte del giovane 22enne (Di lunedì 31 gennaio 2022) Latina. A New York per lavoro e immigrato di seconda generazione, come dichiara esplicitamente anche il suo nome. Ma le sue origini erano della provincia di Latina, Lazio. Si tratta di Anthony D’Onofrio, ventiduenne italo-americano, il cui papà è originario proprio di Castelforte. Una notizia tremenda, che ha attanagliato tutta la comunità, quando è stata divulgata. Leggi anche: Latina, focolaio all’ospedale Goretti: positive 10 persone Il padre originario della provincia di Latina Il giovane è morto a seguito di una rissa nei pressi di un locale sulla Third Ave a New York, nella notte di sabato scorso 29 gennaio. La notizia è stata diffusa dalla testata Leggo.it. Anthony viveva a Brooklyn, ed era proprietario di alcune carrozza trainate da cavalli che gli garantivano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022). A Newper lavoro e immigrato di seconda generazione, come dichiara esplicitamente anche il suo nome. Ma le sue origini erano della provincia di, Lazio. Si tratta di Anthony D’Onofrio, ventiduenne italo-americano, il cui papà è originario proprio di Castelforte. Una notizia tremenda, che ha attanagliato tutta la comunità, quando è stata divulgata. Leggi anche:, focolaio all’ospedale Goretti: positive 10 persone Il padre originario della provincia diIlè morto a seguito di una rissa nei pressi di un locale sulla Third Ave a New, nella notte di sabato scorso 29 gennaio. La notizia è stata diffusa dalla testata Leggo.it. Anthony viveva a Brooklyn, ed era proprietario di alcune carrozza trainate da cavalli che gli garantivano ...

