Lampard torna in panchina: accordo ufficiale con il club di Premier (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ ufficiale il ritorno in panchina di Frank Lampard nel club di Premier. Come riporta Sportitalia Frank Lampard è pronto a tornare ad allenare in Premier. accordo totale con l’Everton con cui fermerà un contratto fino al 2024. L’ex Chelsea sostituirà il malcapitato Rafa Benitez, esonerato dal club dopo una lunga serie di cattivi risultati. Donny van de Beek of Manchester United RINFORZI. Per l’arrivo di Lampard sulla panchina, il club inglese ha già pronto un colpo di mercato per lui. Come riporta Sportitalia il club sta pensando all’opzione Donny Van de Beek come rinforzo di centrocampo. L’olandese è sempre stato ai margini della squadra e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’il ritorno indi Frankneldi. Come riporta Sportitalia Frankè pronto are ad allenare intotale con l’Everton con cui fermerà un contratto fino al 2024. L’ex Chelsea sostituirà il malcapitato Rafa Benitez, esonerato daldopo una lunga serie di cattivi risultati. Donny van de Beek of Manchester United RINFORZI. Per l’arrivo disulla, ilinglese ha già pronto un colpo di mercato per lui. Come riporta Sportitalia ilsta pensando all’opzione Donny Van de Beek come rinforzo di centrocampo. L’olandese è sempre stato ai margini della squadra e ...

