L’Amica Geniale 3 | Prima Puntata | Lila Lavora in Fabbrica!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)3,: torna l fiction cone Lenù e le due amiche stanno vivendo momenti diversi.inizia are duramente in una fabbrica, mentre Elena presenta il suo primo libro…sta per tornare sulla Rai, dopo un anno di pausa. La fiction tra le più seguite riprenderà a raccontare le vicende di Lenù e. Nella, si capirà chesta affrontando un periodo particolarmente difficile e complesso. Ecco che cosa sta per succedere.3,inizia are in una ...