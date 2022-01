La transumanza televisiva al tempo del Quirinale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nessuno potrà mai dimenticare la diffusione pandemica dei giornalisti di lotta e di video nei sette giorni delin cui mentori e menestrelli dell’opinione separata dai fatti hanno estromesso dal teleschermo gli evangelisti del Covid 19 (in media stat virus) ponendo fine al contagio televisivo dei virologi sempre uguali, sempre gli stessi, per imporre in video la compagnia di giro della carta stampata, sempre uguale, sempre la stessa, con apparizioni in conranea, in differita, in duplex, in presenza e in dad dovunque il guardo e il telecomando io giro. Ed ecco Marco Damilano a piedi da Lodi che va dalla bella Gigogìn Monica Maggioni e Tommaso Labate Faria che compare da Mentana, e il leader massimo di medesimo peso Paolo Mieli si sovrappone dalla bella Gigogìn a Marco Damilano che trasloca da Mentana, e l’eterea Alessandra Sardoni ...