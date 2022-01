La tempesta colpisce il peschereccio: le onde che fanno paura (Di lunedì 31 gennaio 2022) La tempesta Malik sferza il Nord Europa uccidendo almeno 4 persone e distruggendo tutto quello che trova sul suo passaggio. La Scozia è uno dei suoi obiettivi: il video girato da un marinaio a bordo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) LaMalik sferza il Nord Europa uccidendo almeno 4 persone e distruggendo tutto quello che trova sul suo passaggio. La Scozia è uno dei suoi obiettivi: il video girato da un marinaio a bordo ...

Advertising

Telegarda : Calano i consumi e scoppiano i costi: la “tempesta perfetta” colpisce anche l’Alto Garda - - iannetts70 : Sfidano la tempesta 10 cm di neve?? Usa, la bufera di neve colpisce anche New York: le immagini di Times Square - CLM_GEOGRAFIA : RT @InMeteo: Tempesta di gelo e neve colpisce la East Coast americana: 6000 voli cancellati, -11° a New York - InMeteo : Tempesta di gelo e neve colpisce la East Coast americana: 6000 voli cancellati, -11° a New York - RSInews : Tempesta investe la costa orientale - Un'ondata di maltempo, con tanta neve, vento gelido e temperature polari colp… -