La storia di Ginevra morta per Covid-19 a 2 anni e le terapie intensive che mancano in Calabria

(Di lunedì 31 gennaio 2022), la bimba di duepositiva al Coronavirus e trasferita sabato da Catanzaro a Roma per una grave insufficienza respiratoria, èieri all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni già all’arrivo nel nosocomio della Capitale erano apparse disperate tanto che «i team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire» ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. La sua famiglia era pro vaccini, come testimoniano i molti post pubblicati dalla mamma su Facebook. La notizia della sua morte, ha scritto il sindaco di Mesoracabale Parise, «lascia un intero paese scosso e distrutto» visto che è «volata in cielo una piccola creatura di appena due, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso». Ma cosa è successo alla bambina e perché i medici non sono riusciti a ...

GinevrA_8_6 : Jessica che canta la canzone della sua storia d'amore (la prima cena al castello) e sole che le dice 'ma siete tu… - lukeblakesheep : RT @Pat_Gian: La storia insegna...ma la natura dell'uomo non cambia... Tratto dalle 'Cronache della città di Ginevra', secondo volume, di… - Pippo03955999 : @Daria_Ginevra @stanzaselvaggia Guarda che la tua/vostra imbecillità finirà sui libri di storia. Sei/siete misera/miseri. - andrea_ginevra : Avete rotto il cazzo con sta storia del #PresidenzaDellaRepubblica - germanshepard8 : #27gennaio 2001. Muore in ospedale a Ginevra all'età di 94 anni Maria Josè di Savoia. Moglie di Umberto II di Savoi… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Ginevra

Open

MaSorressa, 2 anni, è morta. Il covid bastardo se l'è portata via. La piccola, di Mesoraca, un piccolo paesino in provincia di Crotone, si è ammalata la settimana scorsa; venerdì è stata ...Soressa viveva a Mesoraca, un comune con poco più di seimila abitanti in provincia di Crotone. In paese si contano una cinquantina di casi ma lei non è mai stata nel conto dei positivi. ...Una bambina di due anni è morta per Covid al Bambino Gesù di Roma. Ginevra, originaria di Mesoraca in Calabria era stata trasferita da poco dall'ospedale di Catanzaro: la ...Si terrà oggi all'Inmi Spallanzani di Roma l'autopsia della bimba di 2 anni deceduta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove era arrivata dalla Calabria in ...