La Sposa | Serena Rossi svela altro | Antonella Clerici commenta | “Che tragedia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Quasi 7 milioni di telespettatori per Lanon potrebbe essere più felice. E’ legatissima al personaggio di Maria, per interpretarlo si è ispirata alla sua amata nonna, è a lei e a tutte le nonne che ha voluto dedicare la fiction che tutti abbiamo seguito ieri sera. Ed è già da ieri sera cheha iniziato are il dietro le quinte, il set, i momenti di pausa, i suoi video girati in attesa di tornare in scena e calarsi nei panni della meravigliosa Maria. E’ del tutto soddisfatta l’attrice napoletana che ancora una volta ma questa volta con maggiore incisività si conferma una delle migliori. Le anticipazioni avevano già previsto la morte di Italo ma nessuno si aspettava tanto dolore, tante lacrime. Anche...