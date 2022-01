‘La Sposa’ chiude col botto | quasi 7 milioni di spettatori per la fiction con Serena Rossi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella serata di ieri, domenica 30 gennaio 2022, su Rai1 La Sposa ha conquistato 6.925.000pari al 31.8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.689.000pari al 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000(4%) e CSI Vegas di 741.000 (3.1%). Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 2.527.000pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, interessa a 1.522.000con il 7.8% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 685.000 ...