La società post Covid sarà meno populista ma più illiberale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "La scorsa settimana i telespettatori di GB News (emittente inglese di destra, ndt) hanno trovato Nigel Farage collegato da una Belgrado innevata. Farage era lì per dare il suo sostegno alla famiglia Djokovic nell’ora più buia”, scrive il commentatore del Times David Aaronovitch. L’ex leader dello Ukip ha preso le difese del tennista serbo e ha duramente attaccato il governo australiano per il modo in cui lo ha trattato – una tesi popolare in Serbia, ma non altrove. Ecco il paradosso: Farage critica un paese che viene generalmente visto come un modello dalla destra, per via della sua linea anti woke e, soprattutto, delle dure politiche contro i migranti. Il “più grandebritannico”, sostiene Aaronovitch, si trova nella strana posizione di criticare la maggior parte degli australiani come degli “stupidi autoritari”. Questo caso particolare descrive quella che ...