La rivelazione dell’ex agente: “Icardi fu vicino al Napoli” (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto l’agente Elio Letterio Pino, il quale è stato procuratore tra gli altri anche dell’attaccante argentino Mauro Icardi. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “La Juventus può recuperare posizioni in campionato, Allegri può trovare la quadra. In Champions League è una lotteria, può succedere di tutto. Cambierà qualcosa tra le prime 5? Gara a tappe, dovranno essere bravi gli allenatori a non scoraggiarsi così come il gruppo. Le somme si tirano alla fine, gli ultimi anni hanno insegnato che essere sempre lì aiuta. Il gruppo è quello, se la giocheranno queste squadre. Una vittima illustre sicuramente ci sarà. Mercato Juventus? Mancava un attaccante che vedesse di più la porta, Morata non ha mai segnato tantissimo. Vlahovic farà certamente più gol in ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto l’Elio Letterio Pino, il quale è stato procuratore tra gli altri anche dell’attaccante argentino Mauro. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “La Juventus può recuperare posizioni in campionato, Allegri può trovare la quadra. In Champions League è una lotteria, può succedere di tutto. Cambierà qualcosa tra le prime 5? Gara a tappe, dovranno essere bravi gli allenatori a non scoraggiarsi così come il gruppo. Le somme si tirano alla fine, gli ultimi anni hanno insegnato che essere sempre lì aiuta. Il gruppo è quello, se la giocheranno queste squadre. Una vittima illustre sicuramente ci sarà. Mercato Juventus? Mancava un attaccante che vedesse di più la porta, Morata non ha mai segnato tantissimo. Vlahovic farà certamente più gol in ...

Advertising

efficienzaener1 : La rivelazione dell'ex Ministro Castelli: 'Sono vittima del va((ino, sono ad altissimo rischio trombosi. Ora ci pen… - MikeZapMG : RT @vittoria_zara: La rivelazione dell'ex medico No vax Bacco: 'Quando avevamo bisogno di soldi nelle associazioni sapevamo come fare...' h… - vittoria_zara : La rivelazione dell'ex medico No vax Bacco: 'Quando avevamo bisogno di soldi nelle associazioni sapevamo come fare.… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione dell’ex La rivelazione dell’ex agente: “Icardi fu vicino al Napoli” SpazioNapoli