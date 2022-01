La rielezione di Mattarella ha mostrato tutte le lacune del sistema La svolta è il presidenzialismo

La (ri)elezione di Mattarella ha mostrato tutte le lacune del sistema. La svolta è il presidenzialismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) A bocce apparentemente ferme e a presidente (ri)eletto, dove cercare il bandolo di una politica nazionale che, a destra e a sinistra, pare oggettivamente in grande confusione? Il centrodestra va rifondato, afferma – a ragione – Giorgia Meloni. Da dove partire? E per andare dove? Il quadro generale è disastrato, immagine di una sistema allo sbando, privo di chiari orientamenti e di strategie coerenti. Programmi? Idealità? Valori fondanti? Qualcuno ci crede ancora? Vista la situazione, più che di questioni di merito forse vale la pena puntare al metodo. Per questo conviene guardare proprio verso il Quirinale. presidenzialismo necessario, stop ai balletti Non certo – sia chiaro – al suo inquilino riconfermato, quanto piuttosto alle modalità di (ri)elezione: modalità obsolete, segnate dalla crisi del sistema partitico-parlamentare, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) A bocce apparentemente ferme e a presidente (ri)eletto, dove cercare il bandolo di una politica nazionale che, a destra e a sinistra, pare oggettivamente in grande confusione? Il centrodestra va rifondato, afferma – a ragione – Giorgia Meloni. Da dove partire? E per andare dove? Il quadro generale è disastrato, immagine di unaallo sbando, privo di chiari orientamenti e di strategie coerenti. Programmi? Idealità? Valori fondanti? Qualcuno ci crede ancora? Vista la situazione, più che di questioni di merito forse vale la pena puntare al metodo. Per questo conviene guardare proprio verso il Quirinale.necessario, stop ai balletti Non certo – sia chiaro – al suo inquilino riconfermato, quanto piuttosto alle modalità di (ri)elezione: modalità obsolete, segnate dalla crisi delpartitico-parlamentare, ...

