La reporter neozelandese incinta accolta dai talebani perché non può rientrare in patria (Di lunedì 31 gennaio 2022) Charlotte Bellis racconta la sua storia a New Zealand Herald Ha definito la sua storia "brutalmente ironica" raccontandola sul New Zealand Herald ma quella che è capitata alla giornalista neozelandese Charlotte Bellis è una vicenda stupefacente. La donna, incinta, è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa delle norme anti-Covid, il suo Paese non l'ha autorizzata a rientrare dal Qatar. La reporter, in agosto, durante la fase calda del ritiro delle truppe occidentali e il ritorno dei talebani, aveva lavorato in Afghanistan per Al Jazeera assieme al suo compagno, il fotografo belga Jim Huylebroek. A settembre poi era rientrata al quartier generale di Doha, una volta scoperto di essere rimasta incinta.

