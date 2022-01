“La prossima pandemia per cui non esistono vaccini’ | il drammatico allarme Potrebbe accadere entro il 2030

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Le Nazioni Unite non hanno usato giri di parole per definire la siccità come “lamondiale”, specificando che in questo caso “nonvaccini”. Come riporta anche il quotidiano “La Stampa”, una volta terminata l’emergenza sanitaria dovremmo tornare a fare i conti con quella climatica, che avanza inesorabilmente e che sta trasformando la siccità in problematica cronica. Ad oggi circa un miliardo e mezzo di persone deve fare i conti con la mancanza d’acqua e lo stress idrico, ma stando alle ultime indagini nella questione interesserà il 40% della popolazione mondiale. LEGGI ANCHE => Sos foreste: il verde sta scomparendo nel mondo? I casi opposti di Cina e Brasile D’altronde, basta guardare i dati del 2021 per rendersi conto di come lo stress idrico abbia cominciato a ...