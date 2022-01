La principessa Sissi arriva su Netflix: trama e data di uscita (Di lunedì 31 gennaio 2022) Molto presto debutterà su Netflix una nuova serie incentrata sulla vita della principessa Sissi: trama e data di uscita Sono giunte al termine le riprese della nuova serie Netflix su Sissi e Franz intitolata The Empress. La miniserie narra la vita dell’imperatrice d’Austria. Nella realtà, il matrimonio doveva essere celebrato tra la sorella di Sissi, principessa di Baviera e il kaiser Francesco Giuseppe. Tuttavia Elisabeth e Franz si incontrarono per caso durante una passeggiata a cavallo e da quel momento l’uomo si innamora di Sissi chiedendo a lei la mano. La principessa a soli 15 anni diventa così consorte e futura imperatrice del sovrano più potente al mondo, ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 31 gennaio 2022) Molto presto debutterà suuna nuova serie incentrata sulla vita delladiSono giunte al termine le riprese della nuova seriesue Franz intitolata The Empress. La miniserie narra la vita dell’imperatrice d’Austria. Nella realtà, il matrimonio doveva essere celebrato tra la sorella didi Baviera e il kaiser Francesco Giuseppe. Tuttavia Elisabeth e Franz si incontrarono per caso durante una passeggiata a cavallo e da quel momento l’uomo si innamora dichiedendo a lei la mano. Laa soli 15 anni diventa così consorte e futura imperatrice del sovrano più potente al mondo, ...

Advertising

anthony_melo98 : @mcdonaldsdue Bloccata la principessa sissi di sto cazzo, mi irrita troppo - SimonaCroisette : Lia come la principessa Sissi ??#MasterChefIt - martimura1 : Quando da principessa Sissi a principessa Si,si c'è uno spazio o un attimo #jeru #ijeru #jessvip #gfvip - nuvdolciesalate : Torta della Principessa Sissi con ganache al cioccolato #BuongiornoAtutti #Ricettadelgiorno… - Laura51478782 : @DelpapaMax Per me resta indimenticabile Sia come Conte Mascetti ma anche e soprattutto in 'La califfa' con una Rom… -