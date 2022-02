La Nuova Zelanda alla cronista incinta accolta dai talebani: misure Covid salvano vite (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il governo neozelandese ha risposto, difendendo le sue misure severe contro la diffusione del Covid-19, alla giornalista di guerra Charlotte Bellis che, incinta, in una lettera ha detto di essersi rivolta... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il governo neozelandese ha risposto, difendendo le suesevere contro la diffusione del-19,giornalista di guerra Charlotte Bellis che,, in una lettera ha detto di essersi rivolta...

Advertising

Agenzia_Ansa : I talebani accolgono a Kabul una reporter incinta non sposata che era stata respinta dalla Nuova Zelanda. Le norme… - NicolaPorro : ?? Incredibile: incinta, per colpa delle restrizioni anti-#covid deve trovare rifugio... dai talebani! Da non creder… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - smascerato : @MediasetTgcom24 ' Una giornalista neozelandese incinta è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa dell… - Libero_Giorgio1 : Doveroso aggiornamento peggiori dittature nazisanitarie: 1- Italia 2- Australia 3- Nuova Zelanda 4- Canada… -