La nuova survey del ministero su Omicron e le altre varianti Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una nuova flash survey per stimare la presenza delle varianti di Covid-19 in Italia. L'ha disposta il ministero della Salute con una circolare che riguarderà i dati raccolti fino a oggi, 31 gennaio. Il ministero vuole stimare la prevalenza delle varianti VOC ("variants of concern") come Omicron e delle altre di Sars-COV-2 in Italia. La valutazione prenderà in considerazione i campioni sequenziati fino al 31 gennaio 2022. quelli corrispondenti alle prime infezioni da analizzare con il sequenziamento. La circolare è stata firmata dal direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Leggi anche: Dai primi casi in India alla diffusione in Italia: ecco dove è stata segnalata la sotto-variante ...

