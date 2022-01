La nuova assurda teoria di Trump: 'Mike Pence poteva ribaltare le elezioni, ma non lo ha fatto' (Di lunedì 31 gennaio 2022) passato oltre un anno ma Trump continua ogni giorno a picconare l'elettorato repubblicano degli Stati Uniti con le sue assurde teorie sul fatto che Joe Biden avrebbe rubato le elezioni. L'ultima, ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) passato oltre un anno macontinua ogni giorno a picconare l'elettorato repubblicano degli Stati Uniti con le sue assurde teorie sulche Joe Biden avrebbe rubato le. L'ultima, ...

Advertising

anotherharries_ : ho appena finito la puntata nuova di euphoria, ASSURDA - sunggvk : nuova puntata aot!! . . . . . . . . . . . . . puntata ASSURDA la parte nella grotta con eren e grisha??? le sue url… - ocus_pocus_ : @startwoooork insopportabile. quelli di questa 'nuova' generazione di top player sono quasi tutti di un arroganza a… - stronzoehs : nuova scoperta assurda il sex on the beach al melone raga - luigina_chris98 : Ma tutta questa storia e assurda Io ho due fratelli da mio padre con la nuova compagna e li amo immensamente come a… -