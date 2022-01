La mascherina che blocca tutti i virus (pure il Covid), batteri e inquinamento: costerà 300 euro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al CES 2022 di Las Vegas, il 5 gennaio, l'azienda francese AIRXÔM ha presentato la prima mascherina attiva al mondo che fornisce protezione dagli effetti dell'inquinamento atmosferico, virus e ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al CES 2022 di Las Vegas, il 5 gennaio, l'azienda francese AIRXÔM ha presentato la primaattiva al mondo che fornisce protezione dagli effetti dell'atmosferico,e ...

AndreaVenanzoni : Un altro mese di obbligo di mascherina all’aperto è un provvedimento completamente privo di senso scientifico ma ad… - elio_vito : Qui è quando, con tutto il mio stile, ho votato il Presidente #Mattarella, mascherina rosa, spilletta per il matri… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - GabriDD : @MarzaniAndrea @VittorioSgarbi @stampasgarbi …evidentemente non hai compreso il momento storico che viviamo…la masc… - a_stima : RT @AndreaVenanzoni: Un altro mese di obbligo di mascherina all’aperto è un provvedimento completamente privo di senso scientifico ma ad al… -