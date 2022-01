La Lega Serie A nel caos: rischia il commissariamento (Di lunedì 31 gennaio 2022) ! Nelle prossime ore si avranno ulteriori aggiornameti, ma quanto accaduto tra ieri e oggi è davvero sorprendente. I rappresentati dei club hanno inviato ieri al Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali e al Presidente del Coni, Malagò, una lettera per un chiarimento sulle norme, dopo la comunicazione dei nuovi principi informatori della Federcalcio. Una lettera, però, nella quale mancavano le firme e che è stata inviata anche senza carta intestata della Lega, una lettera dai toni per nulla pacifici. Le squadre chiedono certezze economico-finanziarie, ma in attesa di una risposta la Federcalcio potrebbe anche decidere di commissariare la Lega Serie A già da domani, anche se oggi la Lega chiederà con una nuova lettera il rinvio di un paio di settimane “prima di recepire le norme contenute nel nuovo statuto“, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 31 gennaio 2022) ! Nelle prossime ore si avranno ulteriori aggiornameti, ma quanto accaduto tra ieri e oggi è davvero sorprendente. I rappresentati dei club hanno inviato ieri al Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali e al Presidente del Coni, Malagò, una lettera per un chiarimento sulle norme, dopo la comunicazione dei nuovi principi informatori della Federcalcio. Una lettera, però, nella quale mancavano le firme e che è stata inviata anche senza carta intestata della, una lettera dai toni per nulla pacifici. Le squadre chiedono certezze economico-finanziarie, ma in attesa di una risposta la Federcalcio potrebbe anche decidere di commissariare laA già da domani, anche se oggi lachiederà con una nuova lettera il rinvio di un paio di settimane “prima di recepire le norme contenute nel nuovo statuto“, ...

Advertising

AntoVitiello : Depositato in Lega Serie A il contratto di Marko #Lazetic (titolo definitivo) - clubdoria46 : #Sampdoria, anche #Romei tra gli autori della lettera scontro Lega #SerieA-#FIGC - VitoBardi : RT @SassiLive: CALCIO, SERIE C, GHIRELLI (LEGA PRO) SU DIMISSIONI PRESIDENTE CAIATA: “HA FATTO TANTO PER POTENZA, VA DIFESO” - Bonu4L : RT @LuigiPortioli: Questo ragazzo giocava in eccellenza e faceva il muratore per 9 ore al giorno. Poi Pro Patria in Lega Pro, Frosinone in… - davideinno85 : RT @LuigiPortioli: Questo ragazzo giocava in eccellenza e faceva il muratore per 9 ore al giorno. Poi Pro Patria in Lega Pro, Frosinone in… -