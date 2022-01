La giunta militare al potere in Mali ha ordinato l’espulsione dell’ambasciatore francese (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con un annuncio letto in televisione, la giunta militare al potere in Mali ha annunciato l’espulsione dell’ambasciatore francese, Joël Meyer, che ora ha 72 ore per lasciare il paese. La decisione dei militari, che avevano preso il potere lo scorso Leggi su ilpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con un annuncio letto in televisione, laalinha annunciato, Joël Meyer, che ora ha 72 ore per lasciare il paese. La decisione dei militari, che avevano preso illo scorso

Advertising

ilpost : La giunta militare al potere in Mali ha ordinato l’espulsione dell’ambasciatore francese - iconanews : La giunta militare in Mali espelle l'ambasciatore francese - Radio1Rai : ??#Mali Giunta militare al potere dopo golpe 2021 ha deciso di espellere ambasciatore francese - Qoso12 : RT @guidoolimpio: La giunta militare al potere in Mali dopo il golpe del 2021 ha deciso di espellere l'ambasciatore francese. Lo ha reso no… - guidoolimpio : La giunta militare al potere in Mali dopo il golpe del 2021 ha deciso di espellere l'ambasciatore francese. Lo ha r… -