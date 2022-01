La Francia impone l’obbligo di origine della carne nei menu dall’1 marzo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per ristoranti e mense in Francia, sarà obbligatorio indicare nei menu il Paese di origine delle carni di maiale, pollame, agnello o montone servite al tavolo. Grazie ad un decreto fatto dal governo, dove sono spiegate le modalità di applicazione di quest’obbligo. Bisogna scrivere la provenienza di questi prodotti sopracitati. Entrerà in vigore dal 1 marzo 2022 al 29 febbraio 2024, ma solo dopo essere stata autorizzata dall’Unione Europea.Coldiretti vorrebbe questa legge anche in Italia Il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, trova questa misura molto importante. Una questione di trasparenza che tutela i consumatori e anche le imprese, dovrebbe essere attuata anche dall’Italia. Dove circa 1/3 della spesa alimentare avviene fuori casa, ossia nei supermercati, fruttivendolo e macelleria, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per ristoranti e mense in, sarà obbligatorio indicare neiil Paese didelle carni di maiale, pollame, agnello o montone servite al tavolo. Grazie ad un decreto fatto dal governo, dove sono spiegate le modalità di applicazione di quest’obbligo. Bisogna scrivere la provenienza di questi prodotti sopracitati. Entrerà in vigore dal 12022 al 29 febbraio 2024, ma solo dopo essere stata autorizzata dall’Unione Europea.Coldiretti vorrebbe questa legge anche in Italia Il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, trova questa misura molto importante. Una questione di trasparenza che tutela i consumatori e anche le imprese, dovrebbe essere attuata anche dall’Italia. Dove circa 1/3spesa alimentare avviene fuori casa, ossia nei supermercati, fruttivendolo e macelleria, per ...

