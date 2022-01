La flotta russa è nel Mediterraneo | “faccia a faccia” con le forze Nato

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La nuova Guerra Fredda tra Russia eha fatto il suo ingresso nelinsieme allae al gruppo d’attacco della portaerei americana Harry Truman. In queste ore, come confermato da diversi siti specialistici, aerei dell’Alleanza Atlantico sono partiti in perlustrazione in tutto ilcentrale a “caccia” delle unità dellaInsideOver.

La nuova Guerra Fredda tra Russia e Nato ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo insieme allae al gruppo d'attacco della portaerei americana Harry Truman. In queste ore, come confermato da diversi siti specialistici, aerei dell'Alleanza Atlantico sono partiti in perlustrazione in ...Ma neppure la bufera le ha fermate: lada sbarcoha varcato Gibilterra e ieri ha cominciato ad attraversare il canale di Sicilia. Sono sei navi, costruite per portare direttamente sulla ...Gli aerei Nato spiano le sei navi di Mosca partite dal Baltico. Che si muovono in prossimità della portaerei americana Truman ...Incontro indetto su proposta statunitense. La Russia cercherà di bloccare la riunione sul nascere: le serve il sostegno di nove dei 15 membri del Consiglio di sicurezza ...