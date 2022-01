La fine dei partiti e alcune proposte radicali per superare la crisi politica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La triste vicenda dell’elezione dal nuovo Presidente della Repubblica, conclusasi benissimo ma con un processo delirante, lascia sul campo una riflessione molto concreta e cioè il completo e definitivo sfaldamento del sistema deicosì come lo conosciamo. Il centrodestra non esiste più, i Cinquestelle non sono mai esistiti e spariscono dal campo, il centro è virtuale, il Partito democratico celebra una vittoria che non è sua, nella migliore tradizione dei trasformisti, il campo largo con i progressisti è un campo minato che esiste solo nella vulgata di Enrico Letta e serve solo a Goffredo Bettini e Massimo D’Alema per provare a rilanciarsi. Dalle macerie nascerà certamente qualcosa di nuovo e diverso, ma vale la pena chiedersi se il nuovo debba essere nella forma del partito come lo conosciamo dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. Troppe cose sono ...