“La fiera delle illusioni Nightmare Alley” | thriller psicologico con Bradley Cooper e Cate Blanchett

ROMA – È uscito il thriller psicologico "La fiera delle illusioni (Nightmare Alley)", il nuovo adattamento del regista premio Oscar Guillermo del Toro dell'omonimo romanzo noir del 1946 di William Lindsay Gresham. Il cast comprende un Bradley Cooper imperdibile che sfoggia, per la prima volta in carriera, un nudo integrale frontale. Tra gli altri vip presenti nel film figurano anche la fascinosa Cate Blanchett, Toni Collette, Willam Dafoe e Rooney Mara. Attori e atmosfere riescono a immergere lo spettatore nello sfavillante mondo dello spettacolo, e la versione in lingua originale contribuisce a rendere speciale questo appuntamento. Il giovane e ambizioso giostraio Stanton 'Stan' Carlisle ha la ...

