La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro primo al box office italiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro irrompe nel box office italiano conquistando la prima posizione con 635.000 euro. La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, nuovo misterioso film di Guillermo del Toro, debutta in prima posizione al box office italiano con 635.000 euro raccolti in 497 sale. La pellicola del regista messicano è l'ultimo titolo di qualità che prova a infrangere le resistenze rianimando un botteghino post-natalizio in grave difficoltà. Come rivela la nostra recensione di La Fiera delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladidelirrompe nel boxconquistando la prima posizione con 635.000 euro. La, nuovo misterioso film didel, debutta in prima posizione al boxcon 635.000 euro raccolti in 497 sale. La pellicola del regista messicano è l'ultimo titolo di qualità che prova a infrangere le resistenze rianimando un botteghino post-natalizio in grave difficoltà. Come rivela la nostra recensione di La...

Advertising

iconanews : Cinema: incassi, primo La fiera delle illusioni, entra Ennio - MonicaTedde : RT @badtasteit: #Lafieradelleillusioni: Guillermo del Toro racconta le sfide della lavorazione, dai costumi alla colonna sonora https://t.c… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il film di Guillermo del Toro #NightmareAlley ha chiuso il suo primo fine settimana in testa al box office nostrano. Lo s… - MoviesAsbury : Il film di Guillermo del Toro #NightmareAlley ha chiuso il suo primo fine settimana in testa al box office nostrano… - csMoviesItalia : Fine Settimana: 1. La Fiera Delle Illusioni - Nightmare Alley 2. Il Lupo E Il Leone 3. Spider-Man: No Way Home 4. E… -