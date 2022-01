La Fed, il governo italiano e la svolta monetaria (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla vigilia delle elezioni presidenziali, il 21 gennaio, questa testata ha sollevato un tema che non credo sia stato trattato altrove: come le politiche monetarie avrebbero potuto incidere sulla scelta del Parlamento. Il dibattito elettorale non ha sfiorato la politica economica, e tanto meno la politica monetaria, ma unicamente nomi di candidati, o presunti tali, e di leader politici, che, in un modo o nell’altro, ambivano ad intestarsi la vittoria, anche se molti di loro non venivano ascoltati neanche dai propri gruppi parlamentari. Nella confusione generale, nessun “politico” pare essersi accorto che il 26 gennaio è avvenuta, a livello mondiale, quella che il settimanale The Economist, nel fascicolo 29 gennaio-4 febbraio ha chiamato, in un lucido editoriale e in alcuni servizi, la svolta, ossia la fine di una politica della “moneta a basso costo” ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla vigilia delle elezioni presidenziali, il 21 gennaio, questa testata ha sollevato un tema che non credo sia stato trattato altrove: come le politiche monetarie avrebbero potuto incidere sulla scelta del Parlamento. Il dibattito elettorale non ha sfiorato la politica economica, e tanto meno la politica, ma unicamente nomi di candidati, o presunti tali, e di leader politici, che, in un modo o nell’altro, ambivano ad intestarsi la vittoria, anche se molti di loro non venivano ascoltati neanche dai propri gruppi parlamentari. Nella confusione generale, nessun “politico” pare essersi accorto che il 26 gennaio è avvenuta, a livello mondiale, quella che il settimanale The Economist, nel fascicolo 29 gennaio-4 febbraio ha chiamato, in un lucido editoriale e in alcuni servizi, la, ossia la fine di una politica della “moneta a basso costo” ...

Advertising

E_Futura : RT @AsjamenoCO2: Bollette Dal confronto nascono giuste soluzioni Governo apra tavolo con Associazioni - E_Futura : Governo avvii confronto con le Associazioni sul caro energia - Assoutenti : RT @E_Futura: Caro energia, Governo incontri presto le Associazioni. Per ridurre bolletta esistono soluzioni efficaci e coerenti con target… - NonChiederci : RT @E_Futura: Caro energia, Governo incontri presto le Associazioni. Per ridurre bolletta esistono soluzioni efficaci e coerenti con target… - NonChiederci : RT @ReRebaudengo: Bolletta e interventi su rinnovabili. In piena crisi energia urgente che Governo apra tavolo di confronto con Associazio… -