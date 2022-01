La Corea del Nord lancia “il missile più potente dal 2017” e pubblica le foto della terra scattate dallo spazio. Condanne da Tokyo e Usa (Di lunedì 31 gennaio 2022) In Corea del Nord, gennaio 2022 è stato il periodo di attività missilistica più intensa da quando Kim Jong – un è salito al potere, a fine 2011. Sette test in quattro settimane. L’ultimo lanciato sabato nella giornata dell’amnistia a favore dei condannati per “crimini contro il Paese e il popolo”. I militari della vicina Seul lo hanno definito il missile più potente dal 2017. Ed è solo l’inizio: Pyongyang, dice la Corea del Sud, potrebbe presto mettere in atto la minaccia di riprendere i test balistici nucleari o intercontinentale. Il Nord, sempre secondo Seul, sta seguendo “un percorso simile” a quello del 2017, segnato da forti tensioni interCoreane ed “è vicina alla rottura della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Indel, gennaio 2022 è stato il periodo di attività missilistica più intensa da quando Kim Jong – un è salito al potere, a fine 2011. Sette test in quattro settimane. L’ultimoto sabato nella giornata dell’amnistia a favore dei condannati per “crimini contro il Paese e il popolo”. I militarivicina Seul lo hanno definito ilpiùdal. Ed è solo l’inizio: Pyongyang, dice ladel Sud, potrebbe presto mettere in atto la minaccia di riprendere i test balistici nucleari o intercontinentale. Il, sempre secondo Seul, sta seguendo “un percorso simile” a quello del, segnato da forti tensioni interne ed “è vicina alla rottura...

