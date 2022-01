La Coppa del Mondo di Snow Polo St.Moritz brinda con il prosecco di Villa Sandi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per la prima volta in 37 anni le bollicine italiane sono state protagoniste di uno dei più prestigiosi eventi internazionali. Un traguardo a cui brindare, con una elegante bottiglia in edizione limitata Leggi su vanityfair (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per la prima volta in 37 anni le bollicine italiane sono state protagoniste di uno dei più prestigiosi eventi internazionali. Un traguardo a cuire, con una elegante bottiglia in edizione limitata

Advertising

Eurosport_IT : BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super… - Coninews : ? SUPER MICHI ? A Cortina d’Ampezzo @michimoioli detta legge nella prova di snowboardcross di Coppa del Mondo! ??… - ItaliaTeam_it : Michiiiiiiiiiii! ?????? Trionfo a Cortina d’Ampezzo, Michela Moioli conquista il secondo successo stagionale in Coppa… - mattildachricry : @savbrinaaa No teso devi essere un’esperta o aver vinto la coppa del mondo di ballo per esprimere un opinione - Heraldoverona : Il tennista spagnolo #RafaelNadal alla fine di una maratona con #Medvedev, alza al cielo la coppa del suo 21esimo t… -