La Consulta sul Piano casa della Sardegna | Niente deroghe sul paesaggio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Insi potranno ristrutturare e ampliare case, alberghi e strutture ricettive in generale, ma mai contro quanto stabilito dalpaesaggistico regionale varato sotto la Giunta Soru nel 2006. È quanto stabilito, in sintesi, dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimi, in tutto o in parte, 19 dei 27 articoli del cosiddetto 'nuovo', impugnati dal governo. Oltre la metà delle normelegge 1 del 2021 sul riuso, riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio sardo, approvate dalla maggioranza di centrodestra guidata dal presidente sardista Christian Solinas, è stata bocciata dalla. "La disciplina impugnata si discosta sotto molteplici profili dalle prescrizioni delpaesaggistico regionale", si legge nella ...

