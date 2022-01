La commissione del Csm in procura a Milano per la procedura di trasferimento: sentiti il pm Storari e l’aggiunto De Pasquale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo le inchieste penali, coordinata dalla procura di Brescia, è il momento del versante disciplinare. È arrivata in procura a Milano la Prima commissione del Consiglio superiore della magistratura per ascoltare il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il pm Paolo Storari, tra i protagonisti dello scontro interno alla procura che si è consumato sulla gestione dei procedimenti Eni e per la vicenda dei verbali dell’avvocato Piero Amara, ex consulente esterno di Eni indagato da più procure e condannato per corruzione di atti giudiziari, in cui parlava di una presunta loggia massonica. Nei confronti di tutti e due i magistrati, infatti, è stata aperta una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo le inchieste penali, coordinata dalladi Brescia, è il momento del versante disciplinare. È arrivata inla Primadel Consiglio superiore della magistratura per ascoltare iltore aggiunto Fabio Dee il pm Paolo, tra i protagonisti dello scontro interno allache si è consumato sulla gestione dei procedimenti Eni e per la vicenda dei verbali dell’avvocato Piero Amara, ex consulente esterno di Eni indagato da più procure e condannato per corruzione di atti giudiziari, in cui parlava di una presunta loggia massonica. Nei confronti di tutti e due i magistrati, infatti, è stata aperta unadiper incompatibilità ambientale e ...

Advertising

borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - FBiasin : L’agente di #Vlahovic, Darko #Ristic, vuole 18 milioni di commissione dalla #Juve. La #Fiorentina sostituirà… - donluca_91 : @ShibaMaggio @nereusfinance @wirexapp Il costo del gas di ethereum lo andremo a recuperare in poco tempo Wirex si… - Fen_church : RT @MilaSpicola: Siamo Il Paese del Malessere come valore, e il processo inizia a scuola. Il mastrocolismo ne è un segnale, la consapevolez… -