La Cassazione | “Amici di Maria De Filippi” non ha copiato “Scuola di spettacolo”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Format tv senza tutela se l’idea non è definita e strutturata Il Sole 24 Ore, pagina 20, di Gianluca De Cristoforo e Miriam Loro Piana. Per essere tutelato come opera dell’ingegno e protetto da ogni “copiatura”, il format televisivo non deve essere solo nuovo e originale, ma avere anche una struttura programmatica dotata di «un grado minimo di elaborazione creativa». Deve cioè individuare, anche in modo sommario, l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione. Con questa motivazione la(ordinanza n.37353 del 29 novembre 2021) ha chiuso una disputa durata quasi vent’anni e respinto l’accusa secondo la quale il programma televisivo Saranno famosi (poi denominatodiDe) avrebbe ripreso in maniera pedissequa un ...