La bufala del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e l’origine del virus (Di martedì 1 febbraio 2022) Circolano via Facebook diversi post contenenti una presunta ricostruzione storica del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e l’origine del Sars-CoV-2 attribuita al laboratorio di Wuhan. In alcuni interventi, gli utenti pongono una premessa a sostegno delle teorie infondate precedentemente diffuse da Luc Montagnier: «Un altro premio Nobel ubriacone e rincoglionito, adesso andate pure ad ascoltare la smentita dei dopolavoristi scientifici di butac…». Il testo condiviso, che definiscono «Dichiarazione scioccante», è una bufala. Per chi ha fretta La dichiarazione del premio Nobel giapponese non esiste. Tasuku Honjo non ha lavorato presso il ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Circolano via Facebook diversi post contenenti una presunta ricostruzione storica deldel Sars-CoV-2 attribuita al laboratorio di Wuhan. In alcuni interventi, gli utenti pongono una premessa a sostegno delle teorie infondate precedentemente diffuse da Luc Montagnier: «Un altroubriacone e rincoglionito, adesso andate pure ad ascoltare la smentita dei dopolavoristi scientifici di butac…». Il testo condiviso, che definiscono «Dichiarazione scioccante», è una. Per chi ha fretta La dichiarazione delnon esiste.non ha lavorato presso il ...

Advertising

DavidPuente : No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 - DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - LeylaUman : RT @NicolaPorro: Questo lettore ci illustra la manipolazione informativa del giornale unico del virus sulla #Germania???? - FrancoFerrari56 : @maurizioacerbo @reportrai3 Quella del Britannia è una bufala che gira da trent'anni. Forse dovremmo usare qualche argomento più solido. - Pinucci63757977 : Lucio Malan,ex leghista passato a Fdi,ha pubblicato questa bufala, una foto spacciata per una manifestazione dei no… -