La brutta storia del ristorante multietnico dato alle fiamme a Palermo

AGI - Molto più di un ristorante. Una fucina di sapori, odori, relazioni e progetti che parlano tante lingue e rimandano a una pluralità di mondi. Così le fiamme che hanno devastato Moltivolti a Palermo, situato nel cuore multietnico della città, è stato "un vero colpo al cuore" non solo per la comunità dell'impresa sociale che da anni lavora nel quartiere Ballarò, a un passo da piazza Santa Chiara, luogo che è memoria di contaminazione e accoglienza. "Siamo sconvolti, ma siamo stati inondati dalla solidarietà e riapriremo, pur tra mille difficoltà", è la promessa che è insieme una sfida. Libera ha avviato una raccolta fondi. Perché in gioco, tra piatti che sanno di universale e sguardi che costruiscono ponti, c'è tantissimo. Una tavola senza confini Moltivolti è innanzitutto un ristorante di cucina ...

