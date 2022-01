La bilancia di Putin Kofman Cnas sulla crisi ucraina

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La premessa è d’obbligo. “Non abbiamo la palla di vetro. E non siamo nella testa di Vladimir”. Michael, esperto di Russia del(Center for a New American Security) di Washington DC, invita alla cautela. “Un’invasione in, non sappiamo di quale entità, è lo scenario più probabile, nel giro di settimane. Ma è possibile che a Mosca non abbiano ancora preso una decisione”. A questo punto “non possiamo escludere un’opzione militare”. Sono ore di tensione sul fronte Est-europeo. I calcoli iniziali sull’accerchiamento russo – più di centomila soldati fotografati dai satelliti a poche decine di chilometri dal confine orientale – devono essere aggiornati. Nella Bielorussia di Alexander Lukashenko sono iniziate le esercitazioni congiunte. Dal Mar Baltico navi russe hanno varcato lo stretto di Gibilterra e ...

PARIGI - «Un dialogo esigente e lucido»: questo promette Emmanuel Macron a Vladimir Putin. I due si parleranno venerdì mattina al telefono, lo ha voluto l'Eliseo, e ...
Il momento non sembra propizio, date le tensioni attuali e reciprocamente minacciose tra Stati Uniti d'America/Nato e Russia in seguito allo schieramento ...