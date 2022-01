(Di lunedì 31 gennaio 2022) Francesca Genti, tra le più note poetesse italiane degli ultimi trent’anni, racconta l'artista afroamericana in un romanzo in versi, , ora in libreria per HarperCollins. Un percorso fatto di musica, certo, dolori, di matrimoni falliti, violenze subite, razzismo. Un estratto in esclusiva

Advertising

abrigliasciolta : 'La ballata di Nina Simone' di Francesca Genti - harpercollinsIT : ?? Oggi è giovedì e il giovedì escono le novità. Da oggi in libreria per grandi e piccini: - Francesca Genti, 'La b… - feedbooks_it : Musica, scrittore! La ballata di Nina Simone di Francesca Genti, @harpercollinsIT ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ballata Nina

Vanity Fair Italia

Però Giusy Ferreri non èZilli. Il brano non riesce mai a esplodere, sia nel testo sia ... Insomma, le parole restano nell'aria di unasenza raggiungere quella materialità che avrebbe reso ...... che suggella splendidamente un nuovo formato dial femminile, sospeso tra jazz, soul, ... personale, nonché una forza d'animo quasi titanica che le è valsa accostamenti al coraggio di...Francesca Genti, tra le più note poetesse italiane degli ultimi trent’anni, racconta l'artista afroamericana in un romanzo in versi, La ballata di Nina Simone, ora in libreria per HarperCollins. Un p ...«Mi manda papà». Si, è vero, ma Nina Zoeggeler all'alba dei 21 anni, che sta per compiere, in vista della città proibita, intende ballare da sola. Perché è così che le hanno insegnato in famiglia. Anz ...