Kulusevski e Bentancur, Paratici aiuta la Juve (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Tottenham ha messo 65 milioni sul piatto della Signora, riportando ossigeno nelle casse bianconere: e i colpi non sono finiti di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Tottenham ha messo 65 milioni sul piatto della Signora, riportando ossigeno nelle casse bianconere: e i colpi non sono finiti di MATTIA TODISCO

Advertising

romeoagresti : Per #Kulusevski al #Tottenham trattativa ormai quasi chiusa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di det… - romeoagresti : Chiusa l’operazione #Kulusevski, il #Tottenham confida di chiudere in giornata anche l’arrivo di #Bentancur per una… - DiMarzio : .@juventusfc I #Bentancur e #Kulusevski a un passo dal #Tottenham ?? - cihorinunciato : RT @IlMarcheseBN: #Kulusevski e #Bentancur hanno onorato la maglia. Ciò non significa che abbiano fatto bene, anzi (soprattutto il primo),… - AndreaManala : @SimBarg È curioso che un ds vada a prendere giocatori che ha seguito nel corso degli anni e che son stati suoi col… -