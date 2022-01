Juventus, visite mediche per Zakaria: lo svizzero è arrivato al J Medical – VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il neo acquisto della Juventus Zakaria è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche Denis #Zakaria è arrivato al J Medical ? Il centrocampista ha iniziato le visite mediche con la #Juventus ? pic.twitter.com/mJtg7gRGnn— JuventusNews24.com (@junews24com) January 31, 2022 Denis Zakaria è arrivato al J Medical dove ora sosterrà le visite mediche con la Juventus, prima di firmare il suo nuovo contratto con la squadra bianconera. All’esterno del centro medico, anche una decina di tifosi. Presenti anche dei sostenitori con la bandiera elvetica. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il neo acquisto dellaal Jper svolgere leDenis #al J? Il centrocampista ha iniziato lecon la #? pic.twitter.com/mJtg7gRGnn—News24.com (@junews24com) January 31, 2022 Denisal Jdove ora sosterrà lecon la, prima di firmare il suo nuovo contratto con la squadra bianconera. All’esterno del centro medico, anche una decina di tifosi. Presenti anche dei sostenitori con la bandiera elvetica. LEGGI ...

