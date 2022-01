Juventus, via Cuadrado? Trovato il sostituto, arriva dalla Germania (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus, dopo essersi rinforzata per il finale di stagione, deve pensare al futuro; la società ha individuato il sostituto di Cuadrado. Un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la possibilità di andare all’Inter; la Juventus si sta tutelando in caso dovesse perdere Cuadrado e ha già individuato il sostituto in arrivo, direttamente, dalla Germania. Andiamo a vedere di chi si tratta. LapresseLa Juventus deve pensare al mercato del prossimo anno e, gran parte della strategia, passa dagli eventuali rinnovi dei giocatori in scadenza. Uno di questi è, senza dubbio, Cuadrado; il terzino colombiano non ha ancora messo la firma sul rinnovo e non bisogna escludere una sua eventuale partenza. Chiara Nasti in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) La, dopo essersi rinforzata per il finale di stagione, deve pensare al futuro; la società ha individuato ildi. Un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la possibilità di andare all’Inter; lasi sta tutelando in caso dovesse perderee ha già individuato ilin arrivo, direttamente,. Andiamo a vedere di chi si tratta. LapresseLadeve pensare al mercato del prossimo anno e, gran parte della strategia, passa dagli eventuali rinnovi dei giocatori in scadenza. Uno di questi è, senza dubbio,; il terzino colombiano non ha ancora messo la firma sul rinnovo e non bisogna escludere una sua eventuale partenza. Chiara Nasti in ...

romeoagresti : Conferme totali sull’offensiva mattutina della #Juventus per #Zakaria: c’è già l’intesa con il giocatore. Ora è att… - marcoconterio : ?? ?? Non solo Denis Zakaria, ai dettagli con la #Juventus. Via Dejan Kulusevski e intesa col #Tottenham per Rodrigo… - marcoconterio : ?????? #Juventus scatenata. Atteso l'atterraggio di Zakaria, ferma la trattativa Nandez col #Cagliari. Kaio Jorge co… - mcrisj01 : RT @MatteoMascia13: Per tanto tempo la #Juventus ha dovuto finanziare gli acquisti importanti con cessioni altrettanto importanti (con Higu… - Soli28Soli : RT @Sicilianodoc7: Mi sento sempre triste per chiunque vada via della #juventus Buona fortuna #Kulusevski #Bentancur -