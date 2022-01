Juventus | ufficiale l’acquisto di Gatti | chiuderà la stagione in prestito al Frosinone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Federicoè un nuovo giocatore della. Ad annunciarlo il club bianconero attraverso una nota, nella quale si legge che “il difensore classe ’98 torinese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, mala2021/22 inproprio tra le fila del, dove l’ha iniziata mettendo in mostra grande talento e personalità”. In questa, alla prima esperienza in Serie B, ha disputato 21 partite (di cui 19 da titolare) realizzando tre gol. SportFace.

Con questa nota pubblicata sul proprio sito, laannuncia ufficialmente l'acquisto del giovane talento ex Verbania e Pro Patria, 'strappato' in extremis dai bianconeri ai cugini del Torino, ...CalciomercatoGatti, ha svolto le visite mediche come Zakaria Uno dei reparti in cui la Lazio vorrebbe rafforzarsi è l'attacco, dove si cerca da tempo un vice - Immobile e ...Federico Gatti è diventato infatti un nuovo giocatore della Juventus. Dopo aver sostenuto le visite mediche questa mattina al J Medical, il contratto dell’ormai ex ciociaro classe ’98 è stato ...16:32 - Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Radovanovic ha avuto già un confronto telefonico con lo staff tecnico e la firma è molto vicina. 16:15 - ...