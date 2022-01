Juventus | si chiude il mercato | in Zakaria e Gatti | out Bentancur | Kulusevski e Ramsey

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, si chiude per #Ramsey al @RangersFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, si chiude per la cessione di Aaron #Ramsey ai @RangersFC - forumJuventus : CdS: 'Juventus, Kulusevski e Bentancur al Tottenham, oggi si chiude' ---> - _GaetanoPagano_ : Con l'uscita di #Ramsey si chiude il mercato di riparazione (E che riparazione) della #Juventus. Gli arrivi di… - MarcoGalli0397 : RT @valeriovitali91: 'La faccia che fai quando stai ripensando a quell'1%...' La #Juventus chiude una sessione di #Calciomercato unica, im… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus chiude

Rai Sport

Via pure Ramsey Oltre a Bentancur e Kulusevski, anche Aaron Ramsey non è più un calciatore della. Il gallese, ormai da tempo fuori dal progetto bianconero, dopo aver rifiutato diverse ......del rinforzo perfetto e gli innesti più importanti restano ancora una volta quelli della. ... La Salernitanail mercato con l'arrivo di nuovi giocatori, tra i quali Radovanovic : il ...L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Urban Zibert. Sloveno, classe 1992, Urban Zibert è cresciuto nelle giovanili d ...Ultime operazioni: il rientro di Luvumbo dal prestito e la partenza, sempre in prestito per Olbia, di Ladinetti e Manca ...