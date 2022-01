Juventus senza soldi, è vero? Così ha comprato Vlahovic e Zakaria (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus è stata grande protagonista di questo mercato; gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, però, hanno fatto sorgere una domanda. Un mercato da dieci con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria; investimenti da mercato estivo che la Juventus ha messo a segno in quello invernale. Messaggio forte e chiaro di una società decisa a tornare, il prima possibile, ai vertici del calcio italiano. Pensare ad una rimonta scudetto è piuttosto complicato ma, con questi due innesti, la Juventus grida fortissimo la propria candidatura al secondo posto e ad un cammino, sia in coppa Italia sia in Champions League. Diletta Leotta come Venere: panorama mozzafiato, l’occhio va proprio lì Vlahovic e Zakaria, però, hanno portato anche una domanda in tutti i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laè stata grande protagonista di questo mercato; gli arrivi di, però, hanno fatto sorgere una domanda. Un mercato da dieci con gli arrivi di; investimenti da mercato estivo che laha messo a segno in quello invernale. Messaggio forte e chiaro di una società decisa a tornare, il prima possibile, ai vertici del calcio italiano. Pensare ad una rimonta scudetto è piuttosto complicato ma, con questi due innesti, lagrida fortissimo la propria candidatura al secondo posto e ad un cammino, sia in coppa Italia sia in Champions League. Diletta Leotta come Venere: panorama mozzafiato, l’occhio va proprio lì, però, hanno portato anche una domanda in tutti i ...

