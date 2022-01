Juventus, nuova pretendente per Ramsey: la situazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aaron Ramsey è vicino ai Glasgow Rangers. A poche ore dalla chiusura del mercato il centrocampista gallese, costoso esubero della Juventus, potrebbe trovare la sua destinazione in Scozia nel club di Glasgow. Aaron Ramsey centrocampista della JuventusLa trattativa è in corso e manca l’ultimo ok del giocatore. La formula è quella del prestito fino a fine stagione con la Juventus che contribuirà a pagare parte dell’ingaggio. La speranza della Juve è vhe Ramsey riesca a mettersi in mostra e si rilanci a livello tecnico, in modo da poterlo piazzare a livello definitivo a fine stagione, liberandosi dell’ultimo anno di ingaggio. Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aaronè vicino ai Glasgow Rangers. A poche ore dalla chiusura del mercato il centrocampista gallese, costoso esubero della, potrebbe trovare la sua destinazione in Scozia nel club di Glasgow. Aaroncentrocampista dellaLa trattativa è in corso e manca l’ultimo ok del giocatore. La formula è quella del prestito fino a fine stagione con lache contribuirà a pagare parte dell’ingaggio. La speranza della Juve è vheriesca a mettersi in mostra e si rilanci a livello tecnico, in modo da poterlo piazzare a livello definitivo a fine stagione, liberandosi dell’ultimo anno di ingaggio.

