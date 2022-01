Juventus, niente Granada per Kaio Jorge: due strade per il brasiliano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri lavorano al futuro di Kaio Jorge. Per il brasiliano ci sarebbero due strade Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nodi da sciogliere in casa Juve in questo ultimo giorno di mercato c’è anche quello legato a Kaio Jorge. Nel futuro del brasiliano solo due possibili scelte: la permanenza a Torino o il passaggio al Cagliari, dove troverebbe sicuramente più spazio. Quasi sfumata, invece, sarebbe la pista che portava al prestito agli spagnoli del Granada. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri lavorano al futuro di. Per ilci sarebbero dueCome riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nodi da sciogliere in casa Juve in questo ultimo giorno di mercato c’è anche quello legato a. Nel futuro delsolo due possibili scelte: la permanenza a Torino o il passaggio al Cagliari, dove troverebbe sicuramente più spazio. Quasi sfumata, invece, sarebbe la pista che portava al prestito agli spagnoli del. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

